Во французской больнице пациентов 12 лет переоблучали на рентгене

В больнице французского города Сен-Бриё в Кот-д'Арморе пациентов 12 лет подвергали повышенным дозам радиации. Всему виной стало некорректная настройка оборудования, на которую все это время никто не обращал внимания, сообщает BFMTV.

Рентгеновский стол в учреждении был неправильно настроен при установке еще в 2012 году. И только в декабре 2024 года рентгенолог обнаружил необычно высокую дозу облучения во время обследования ребенка. С момент запуска оборудования в эксплуатацию переоблучение получили 667 пациентов, в том числе более 450 детей.

В соответствии с процедурой больница сообщила об инциденте в Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR).

Затем агентство обратилось в больницу Сен-Бриё с просьбой проверить, могут ли повторные исследования всех процедур, проводимых на этом аппарате, повлиять на других пациентов. После проверки было установлено, что 667 человек подверглись чрезмерному облучению.

Еще одна проблема заключается в том, что до 2016 года не существовало систем архивации доз. Поэтому учреждение не может знать, какие дозы получили пациенты с 2012 года по настоящую дату.

Пациенты были проинформированы о переоблучении в период с конца августа по начало сентября. В больнице считают, что полученная доза остаётся в пределах так называемого диапазона низких доз, и что это не будет иметь «краткосрочных последствий для здоровья и не требует специального наблюдения».

Инцидент повлек за собой проверку всего остального оборудования. Кроме того, на национальном уровне ASNR проведёт масштабную проверку радиологических центров, выполняющих детские процедуры.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube