Таинственные беспилотники долетели до Бельгии – они кружили над военными объектами

Спустя несколько часов после того, как беспилотники были замечены над аэропортом Мюнхена, теперь их видели в Бельгии. Они, якобы, летали недалеко от военной базы к юго-востоку от Льежа, это совсем близко к границе с Германией.

По данным бельгийской прессы, в небе было замечено около пятнадцати неопознанных беспилотников.

Напомним, что ночью 3 октября в небе над Германией над мюнхенским аэропортом имени Франца-Йозефа Штрауса летали неопознанные БПЛА. Несмотря на то, что в воздух были подняты вертолеты, опознать летальные аппараты и даже пересчитать – не получилось.

Несколько часов аэропорт не работал по соображениям безопасности.

Несколько часов спустя, около 1:45 ночи в пятницу, около пятнадцати дронов были замечены в полёте над военным полигоном Эльзенборн в Бельгии, сообщает фламандская общественная телекомпания VRT. «Дроны были замечены случайно во время испытаний, – сообщил другой канал, RTL Info. – Предположительно, они летели из Бельгии в Германию и были также замечены полицией в Дюрене, по другую сторону границы».

Информацию подтвердили в аппарате министра обороны Бельгии Тео Франкена, который сообщил о начале расследования.

Льеж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

