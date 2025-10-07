Мерц просит ЕС не отказываться от машин с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что хочет, чтобы Европейский союз снял запланированный на 2035 год запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в связи с текущими трудностями в автомобильной промышленности. «Я не хочу, чтобы Германия была одной из стран, поддерживающих этот пагубный запрет», – заявил Мерц в интервью телеканалу NTV.

Немецкий автомобильный сектор испытывает трудности с конкуренцией со стороны Китая в сфере электромобилей, а BMW, Mercedes и Volkswagen публично выразили сомнения относительно поставленной Брюсселем цели. В прошлом месяце Европейская комиссия объявила, что пересмотрит запрет «как можно скорее». Действующие правила предусматривают пересмотр меры в 2026 году, но производители настаивали на ускорении сроков, надеясь добиться корректировок в условиях серьёзных трудностей, с которыми сталкивается их сектор.

В преддверии встречи в четверг с представителями немецкой автомобильной промышленности канцлер Мерц признал, что этот вопрос «обсуждается» с социал-демократами (СДПГ), входящими в коалицию. Министр окружающей среды СДПГ Карстен Шнайдер «пока не убеждён» в необходимости отказа от этой цели. Тем не менее, Фридрих Мерц надеется, что правительство достигнет общей позиции до встречи в четверг.

Отметим, что автомобильная промышленность крупнейшей экономики Европы серьёзно пострадала от жёсткой конкуренции с Китаем, слабого спроса и более медленного, чем ожидалось, перехода на электромобили.

Ранее в этом месяце производитель спортивных автомобилей Porsche, дочерняя компания VW, объявил о переносе выпуска электромобилей из-за низкого спроса. Фридрих Мерц также заявил, что дизельные двигатели по-прежнему необходимы для производства грузовиков, и что для Германии было бы «большой ошибкой» не проводить исследования в этой области.

Канцлер Германии также выразила надежду, что в ближайшие годы удастся разработать синтетическое топливо, которое позволит двигателям внутреннего сгорания работать «экологически безопасным образом» . «Мы не должны запрещать, мы должны способствовать развитию технологий, и это моя цель», – сказал он.

Берлин, Елена Васильева

