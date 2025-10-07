Гадюка укусила пьяного хорвата и умерла от отравления алкоголем

В Хорватии гадюка получила отравление алкоголем и умерла после того, как укусила пьяного прохожего. Об этом пишут местные СМИ. Уровень содержания алкоголя в крови мужчины оказался таким высоким, что привело к тому, что змея отравилась насмерть.

По данным издания News Bar, 42-летний Штеф Радулич возвращался домой после деловой встречи в нетрезвом состоянии, когда на него напала гадюка.

«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так», – рассказал пострадавший. По словам мужчины, глаза гадюки были наполовину закрыты, она вела себя странно, шаталась и дважды ударилась головой о дерево. Он понес змею к ветеринару, но она погибла.

Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови змеи был недопустимо высоким для вида, что и привело к ее гибели. При этом, как отмечается, змеиный яд не повлиял на состояние мужчины. Медики предположили, что алкоголь в его организме нейтрализовал яд.

Загреб, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

