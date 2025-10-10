российское информационное агентство 18+

Пятница, 10 октября 2025, 17:08 мск

Польша не станет сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО

Фото Pixabay

Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без получения согласия со стороны НАТО. Такое заявление сделал глава МИД республики Радослав Сикорский.

Министр отметил, что в НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны. Подобные решения «должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», – подчеркнул Сикорский.

Киевские власти неоднократно просили Варшаву и других партнеров на Западе уничтожать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины, пишет ТАСС. В свою очередь, польские власти обращают внимание на риски, связанные с такими действиями, подчеркивая, что подобные операции можно проводить лишь с согласия всех государств НАТО.

