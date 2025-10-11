Лекорню вновь назначен премьером Франции – оппозиция готовит вотум недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Я принимаю как долг миссию, порученную мне президентом республики, сделать все возможное, чтобы Франция получила бюджет до конца года и решить повседневные проблемы наших соотечественников», – написал Лекорню в соцсети Х сразу после назначения.

По сведениям телеканала телеканал BFMTV, новому премьеру дан карт-бланш на любые решения в условиях политического кризиса во Франции.

Тем временем оппозиционные парламентские силы – «Национальное объединение» и «Непокоренная Франция» – намерены объявить Лекорню в Национальном собрании вотум недоверия в ближайшее время, передает «Интерфакс». За вотум недоверия также высказались правоцентристы из «Союза правых за республику» и коммунисты, резко раскритиковав решение Макрона и обвинив его в отрыве от реальности.

Напомним, Лекорню подал в отставку с должности премьер-министра 6 октября – спустя сутки после оглашения состава правительства. Пост премьер-министра Франции он занял 9 сентября. На этой должности он сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия. Предпосылками для отставки Лекорню стали кадровые решения по составу нового правительства. Часть назначенных министров ранее занимали те же должности, в частности, глава МВД Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен.

На повторное назначение Лекорню премьером Франции отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала решение Макрона актом отчаяния.

«Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьян Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии – мнение французов больше не учитывается», – написала Захарова в своем телеграмм-канале.

