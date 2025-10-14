Думали и придумали: шведы нашли дешевый способ сбивать гипотетические русские дроны

Европа срочно ищет дешёвый и эффективный способ защиты от гипотетических российских беспилотников. Недорогая мини-ракета шведской компании Nordic Air Defence, использующая кинетическую энергию для удара, способна уничтожать вражеские беспилотники, пишут иностранные СМИ.

Система Kreuger 100 использует инфракрасные датчики для обнаружения цели – потом она запускает небольшую ракету. «Мы разрабатываем небольшой перехватчик с электрическим приводом, который будет действовать исключительно кинетически. У него нет боеголовок или взрывчатки, он сбивает дрон, приближаясь к нему на высокой скорости», – рассказал глава компании Карл Розандер СМИ.

Европейцы стараются избегать сбивания беспилотников с мощными ракетами над гражданскими районами, где высок риск гибели, ранений или повреждения наземной инфраструктуры. «Мы не хотим сбрасывать взрывчатые вещества над аэропортами... Мы избегаем сбрасывания дорогостоящих ракет и горящих осколков над гражданской инфраструктурой», – говорит Розандер.

Чешские СМИ уточняют, что дешевый Kreuger 100 теперь, возможно, будет полезен украинским войскам, для которых небольшие российские беспилотники, начинённые взрывчаткой, представляют ежедневную угрозу. Особенно те, которые оснащены оптоволоконными кабелями, которые невозможно заглушить и которые сложно сбить из стрелкового оружия.

Цена имеет решающее значение. Nordic Air Defence обещает, что её система в 16 000 раз дешевле, чем использование истребителей для защиты воздушного пространства. «Неприемлемо сбивать беспилотники стоимостью в одну-две тысячи долларов ракетами, которые могут стоить полмиллиона или даже миллион долларов», – предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Система Розандера оценивается примерно в 5000 долларов США, что составляет лишь малую часть от стоимости вылетов истребителей F-15 и F-35 против беспилотников в Польше.

Весной военные газеты уже писали, что система Kreuger 100 будет уничтожать беспилотники на высоте до двух километров. В отличие от традиционных перехватчиков, она использует электродвижение – в частности, задний толкающий винт, питающийся от аккумулятора. В гражданской версии она развивает скорость до 270 км/ч, военная версия, как предполагается, будет быстрее.

Ракеты могут запускаться несколькими способами – из ручной пушки, похожей на винтовку, из пусковых установок или с помощью систем, устанавливаемых на транспортных средствах. Все эти способы позволяют быстро разворачивать их в полевых условиях.

