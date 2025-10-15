В Хельскинки за год ни один человек не погиб на дороге – помогли огромные штрафы и сильное снижение скорости

Хельсинки добился беспрецедентного для крупной столицы Европы достижения: целый год без летальных исходов ДТП. Местные власти подтвердили финскому изданию YLE, что последнее смертельное ДТП произошло в июле 2024 года. Все это результат внедрения программы «Vision Zero», основанной на четырёх принципах. К примеру, более чем на половине улиц Хельсинки сейчас действует ограничение скорости 30 км/ч. Эта мера, введённая в 2021 году, в этом году была расширена и теперь охватывает зоны вокруг всех школ. «Ограничение скорости – один из важнейших факторов прогресса Хельсинки», – подтвердил Рони Утриайнен, инженер по дорожному движению из отдела городской среды Хельсинки, финской газете Zag Daily.

Затем был полностью переработан дизайн улиц: сужены проезжие части, сделаны более безопасными перекрёстки, приподняты пешеходные переходы, улучшено освещение и выделены велосипедные дорожки. Всё это сделано для того, чтобы физически исключить превышение скорости и защитить уязвимых участников дорожного движения . Рони Утриайнен также связывает снижение числа серьёзных аварий с отличной системой общественного транспорта Хельсинки, которая автоматически снижает использование автомобилей. Уровень удовлетворённости жителей составляет 90%, что делает эту сеть альтернативой вождению только на автомобиле.

Последний принцип – штрафы. Контроль за соблюдением правил дорожного движения усилился благодаря увеличению количества камер и радаров. Но настоящая финская самобытность заключается в системе штрафов, пропорциональных доходу: незначительное превышение скорости обходится каждому в 140-200 евро, но более серьёзные нарушения приводят к «системе ежедневных штрафов», рассчитываемых в зависимости от чистого месячного дохода. Суммы могут достигать головокружительных размеров: до 119 000 евро для крупного босса или 19 500 евро для состоятельного человека, сообщает France Info.

