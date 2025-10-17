ЕС согласовал программу финансирования оборонной промышленности

Европейский союз в четверг после продолжительных переговоров достиг соглашения о создании программы помощи оборонной промышленности в Европе, объявил Совет ЕС.

Эта программа, получившая название Edip и первоначальный бюджет в размере 1,5 млрд евро в виде грантов, призвана содействовать запуску совместных оборонных проектов в период 2025-2027 годов, говорится в пресс-релизе ЕС.

Соглашение было достигнуто после напряжённых дискуссий, которые долгое время заходили в тупик из-за вопроса о европейских преференциях. Некоторые государства-члены выступили за большую гибкость, позволив этой программе также финансировать инвестиции в вооружения за пределами ЕС, в частности, из США. В конечном итоге был достигнут компромисс, ограничивающий стоимость компонентов, произведённых за пределами ЕС или в некоторых странах-партнёрах, таких как Норвегия, 35% от общей стоимости желаемых инвестиций.

Отметим, что на сегодняшний день более 60% закупок вооружений ЕС осуществляется за пределами Союза – в основном, в США. Брюссель стремится снизить эту зависимость до 45%. Украина также будет участвовать в проекте, получив 300 миллионов евро в рамках общего пакета. Европейский парламент, призывавший к увеличению финансирования программы Edip, заявил, что добился увеличения первоначального бюджета за счёт финансовой поддержки третьих стран, участвующих в программе, таких как Великобритания и Канада.

Edip также впервые закладывает основу для правовой базы, которая будет способствовать совместным инвестициям и закупкам в ЕС в сфере обороны, которая является исключительной компетенцией государств-членов. Это дополнение к многочисленным инициативам, уже запущенным ЕС для перевооружения Украины, пишет газета «Фигаро».

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

