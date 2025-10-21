Мужчину, который покушался на жизнь премьера Словакии Фицо, посадят на 21 год

Суд в Словакии во вторник, 21 октября, на 21 год осудил мужчину, кторый в прошлом году стрелял в премьера страны Роберта Фицо.

72-летний Юрай Цинтула пять раз выстрелил в Фицо с расстояния чуть более 1 метра, когда премьер-министр приветствовал людей в словацком городе Гандлова в мае 2024 года.

Приговор Специализированного уголовного суда в городе Банска-Бистрица завершает судебный процесс, начавшийся в июле, главным вопросом которого был вопрос о том, был ли Чинтула, признавшийся в попытке убийства Фицо, виновен в терроризме или менее тяжких преступлениях – покушении на убийство и нападении с оружием.

61-летний Фицо получил четыре пули, которые нанесли серьезную травму брюшной полости, также были зафиксированы травмы бедра, руки и стопы. Он впервые появился на публике в июле прошлого года, через несколько месяцев после нападения, и вскоре вернулся к работе.

Чинтула предстал перед судом в синей рубашке и чёрной толстовке с капюшоном, в сопровождении охранников с автоматическим оружием. Он заявил, что хотел ранить Фицо, но не убить его, поскольку хотел помешать ему продолжать свою политику, которая, по его словам, подрывает свободу и культуру Словакии.

Во вторник, покидая зал суда, Чинтула заявил журналистам, что «обязательно» обжалует приговор. «Это несправедливо», – сказал он.

Судья Игорь Кралик, зачитывая обоснование обвинения в терроризме, процитировал собственные доводы Чинтулы в обосновании нападения.

«Суд считает доказанным, что подсудимый напал не на гражданина, а конкретно на премьер-министра», – заявил Кралик.

Приговор был меньше максимального срока пожизненного заключения.

Адвокат Чинтулы, пенсионера и бывшего шахтера, каменщика, писателя и общественного деятеля, утверждал, что не каждое нападение на должностное лицо является терроризмом. Адвокат добивался смягчения наказания за нападение на должностное лицо.

Адвокат Фицо Дэвид Линдтнер заявил, что обвиняемый, очевидно, «не пенсионер, а террорист», который хотел создать прецедент, согласно которому «политическое противостояние должно разрешаться насильственными методами».

Фицо победил на выборах в 2023 году и довольно быстро прекратил государственную военную помощь Украине, наладил более тесные связи с Москвой, сообщает CNN.

Чинтула заявил, что выступает против политики премьер-министра в отношении Украины, СМИ и культуры, и на суде назвал нападение «криком против страха, который парализует общество».

Фицо, у которого из-за стрельбы возникли проблемы со здоровьем, заявил, что простил Чинтулу.

