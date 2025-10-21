Бывший президент Франции Саркози прибыл в тюрьму, чтоб отсидеть пять лет за коррупцию

В настоящее шоу превратилась посадка в тюрьму бывшего президента Франции Николя Саркози.

Во вторник утром Саркози отвезли в тюремный комплекс. Выходя из дома, он помахал рукой своим сторонникам. Сто человек, как пишут СМИ, встречали Саркози у дома и пели Марсельезу. Сопровождала Саркози его жена Карла Бруни и сыновья.

Автомобиль, в котором он ехал, был окружен десятками полицейских мотоциклов и транспортных средств, направлявшихся в тюрьму Ла-Санте на юге Парижа. Там его уже пообещал навестить министр юстиции Жеральд Дарманен, он должен будет удостовериться, что условия содержания Саркози в тюрьме приемлемы. В рамках «прощального тура» перед посадкой в камеру, Саркози, как пишут СМИ, в минувшую пятницу встречался с Эммануэлем Макроном. И раздавал многочисленные комментарии СМИ о том, что приговор несправедлив.

В прошлом месяце Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за преступный сговор и его роль в схеме финансирования его президентской кампании от 2007 года за счет средств из Ливии в обмен на дипломатические услуги.

Бывший президент, покинувший свой пост в 2012 году, обжаловал приговор, но до сих пор, как ожидается, будет находиться либо в одиночной камере, либо в так называемом «VIP-крыле» тюремного комплекса Ла-Санте.

Это крыло обычно зарезервировано для заключенных, которых считают неподходящими для содержания среди основного контингента тюрьмы, как правило, из-за опасений за их безопасность.

Как сообщает BFMTV, это могут быть политики, бывшие полицейские, члены крайне правых организаций или лица, связанные с исламистскими террористическими группировками.

Заявлени в соцсетях, опубликованном вскоре после того, как автомобиль, в котором он был доставлен в тюрьму, Саркози подчеркнул, что он «невиновен».

«Готовясь войти в стены тюрьмы Ла-Санте, я думаю о французах всех слоев общества и мнений», – сказал он.

«Я хочу сказать им со всей своей непоколебимой силой, что сегодня утром за решеткой оказался не бывший президент Республики, а невиновный человек», – продолжил он.

Бывший лидер заявил, что он «продолжит осуждать этот судебный скандал», но добавил, что его «не следует жалеть, потому что рядом со мной моя жена и дети, а у меня бесчисленное количество друзей».

Однако во вторник утром Саркози заявил, что испытывает «глубокую скорбь по Франции, которая считает себя униженной проявлением мести, поднявшей ненависть до беспрецедентного уровня».

Адвокаты Саркози ходатайствовали о его досрочном освобождении из тюрьмы, сообщил во вторник утром телеканалу BFMTV Кристоф Ингрейн, один из адвокатов. У суда есть два месяца, чтобы решить, удовлетворить ли это ходатайство.

Париж, Елена Васильева

