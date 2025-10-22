Саркози сел в тюрьму с двумя охранниками – они буду находиться в соседней камере

Бывшего президента Франции Николя Саркози, который со вторника находится в тюрьме Ла-Санте, сопровождают двое сотрудников службы безопасности. Данная мера продиктована его статусом и угрозами, с которыми он сталкивается, пояснил в среду министр внутренних дел.

Новый министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заверил телеканал Europe 1 во вторник утром, что двое полицейских, размещенных в камере рядом с камерой бывшего главы государства, останутся в тюрьме столько времени, сколько потребуется для обеспечения его безопасности.

«Это решение направлено на обеспечение его безопасности (...) учитывая его статус и угрозы, с которыми он сталкивается, – продолжил Нуньес. – Эта схема будет действовать до тех пор, пока мы сочтём её полезной».

«Он, конечно, такой же гражданин, как и любой другой, но над бывшим президентом Республики Николя Саркози нависла несколько более серьезная угроза. Решение было принято, и поэтому оно было немедленно реализовано, – добавил министр. – Точно так же его перевод в Министерство здравоохранения сопровождался эскортом, чтобы избежать скопления мотоциклистов и журналистов, следующих за процессией… Именно это мы обычно делаем в подобных обстоятельствах с человеком, которому потенциально угрожает опасность».

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube