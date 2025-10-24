Союзники Украины встретятся в пятницу, 24 октября, в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить поставки оружия большой дальности Киеву вслед за первым шагом ЕС к использованию замороженных российских активов.

Встреча Коалиции желающих – 26 преимущественно европейских стран – запланирована на вторую половину дня в присутствии Владимира Зеленского.

Ожидается, что Кир Стармер, который возглавляет группу вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, призовет «обеспечить Украине максимально сильную позицию в преддверии зимы», говорится в заявлении его офиса, пишет BFMTV.

Пожертвования дальнобойного оружия

Ожидается, что Кир Стармер призовет увеличить пожертвования «дальнобойного оружия Киеву» для укрепления своих позиций.

Украина производит некоторое количество ракет этого типа (Flamingo , Neptune) и получает от европейцев французские Scalps и британские Storm Shadows, но в небольших количествах.

Она безуспешно запросила у Германии ракеты «Таурус». А американцы пока отказались поставить ракеты «Томагавк», на которые надеялся Зеленский. Президент России Владимир Путин предупредил, что такая поставка будет означать «новую эскалацию» и будет иметь ошеломительный ответ.

Использование российских активов

По данным Даунинг-стрит, для финансирования этой передачи «систем большой дальности» Украине и украинской обороне г-н Стармер должен призвать своих партнеров «завершить работу» по использованию замороженных российских активов.

В этой области европейские лидеры, собравшиеся в четверг в Брюсселе, сделали осторожный первый шаг, попросив Комиссию изучить пути финансирования Украины в течение следующих двух лет, оставив возможность создания кредита на основе этих активов.

Из-за западных санкций они заблокированы на сумму около 210 миллиардов евро.

Это минимальное предложение будет включено в повестку дня следующего европейского саммита в декабре, фактически откладывая наиболее сложные компромиссы. Оно намеренно сформулировано в расплывчатых выражениях, чтобы учесть резервы Бельгии, где сосредоточена основная часть средств. По словам дипломата, ряд других стран также выразили сомнения.

Прямой арест этих активов является красной линией для стран ЕС, но Комиссия предлагает использовать их для финансирования кредита Киеву в размере 140 миллиардов евро.

«Это решение поднимает юридические вопросы, вопросы распределения рисков», – признал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув при этом, что это остается наиболее перспективным путем финансовой помощи Украине в ближайшие годы.

Присутствовавший в Брюсселе на части обсуждений Владимир Зеленский призвал лидеров к решительным действиям. Вечером он высоко оценил «хорошие результаты» саммита по вопросу X, оптимистично заявив, что получил «политическую поддержку» по этому вопросу.

Санкции

Ранее в тот же день европейские лидеры приветствовали решение США, раздосадованных позицией Владимира Путина, ввести санкции против Москвы. Американский президент много месяцев отказывался вводить эти санкции, но заявил, что его переговоры с российским коллегой «ни к чему не привели».

Санкции предполагают заморозку всех активов «Роснефти» и «Лукойла» в США, а также запрет всем американским компаниям вести бизнес с двумя российскими нефтяными гигантами.

Россия осудила санкции США, назвав их «контрпродуктивными», а президент Владимир Путин заявил, что они не окажут «существенного влияния» на экономику страны.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube