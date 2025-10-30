Подозреваемые признались в ограблении Лувра. Драгоценности не найдены

Двое подозреваемых, арестованных в связи с кражей королевских драгоценностей Франции из Лувра, признали свою причастность к ограблению и заключены под стражу, сообщила парижская прокуратура.

Парижский прокурор также заявил, что украденные драгоценности пока не найдены.

По словам парижского прокурора Лоры Бекко, в среду оба подозреваемых предстали перед следственным судьей и были привлечены к официальному расследованию по обвинению в организованной краже и преступном сговоре.

Напомним, что двое мужчин были арестованы в субботу вечером на прошлой неделе и помещены под стражу, где их допрашивали в течение 96 часов.

Как сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на источники, в среду вечером полиция арестовала третьего подозреваемого, он находится под стражей, говорится в сообщении. Всего в полиции под подозрение в ограблении находится 7 человек.

Первый подозреваемый, 34 года, является гражданином Алжира. Он ранее привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения и был опознан благодаря ДНК, полученной с одного из скутеров.

Второй подозреваемый, 39 лет, – нелегальный таксист и курьер, родом из Обервилье, пригорода Парижа. Ранее он был известен полиции за тяжкие кражи. По данным прокуратуры, его ДНК была обнаружена на стекле, разбитом в одной из витрин.

«Нет никаких оснований полагать, что четверо преступников получили какую-либо помощь изнутри музея», – заявил Бекко на пресс-конференции в среду.

По словам прокурора, преступление, связанное с кражей в составе организованной банды, влечет за собой потенциальное тюремное заключение сроком до 15 лет и крупный штраф.

В розыске участвовало более 100 следователей, и властям удалось выследить преступников после анализа более 150 образцов ДНК и изучения нескольких предметов, оставленных группой, таких как перчатки, шлем и светоотражающие куртки, оставленные на месте преступления.

Один из мужчин был арестован в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке покинуть страну. Его остановили во время паспортного контроля перед посадкой на вечерний рейс в Алжир.

Похищенные драгоценности, среди которых было изумрудное ожерелье с более чем 1000 бриллиантов, подаренное Наполеоном своей второй жене, не были найдены.

Напомним, что 19 октября воры ограбили Галерею Аполлона на верхнем этаже Лувра, где хранятся драгоценности французской короны. Они воспользовались приставной лестницей, чтобы проникнуть в галерею, один из самых богато украшенных залов музея, через окно. Они взломали две высокозащищённые витрины и похитили девять предметов, включая комплект украшений с бриллиантами и сапфирами, который носили королева Мария-Амелия и королева Гортензия.

Стоимость драгоценностей, вывезенных из музея, оценивается в 88 миллионов евро (102 миллиона долларов США).

«Я хотел бы сохранить надежду, что их найдут и вернут Лувру и стране, – добавил Бекко. – Эти драгоценности теперь не подлежат продаже. Любой, кто их купит, будет признан виновным в сбыте краденого. Ещё есть время вернуть их».

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

