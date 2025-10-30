Министр юстиции Франции навестил Саркози в тюрьме, чтобы узнать, как тому сидится

Министр Юстиции Франции, как и обещал, навестил в тюрьме бывшего президента Франции Николя Саркози. Напомним, что он начал отбывать пятилетний срок за коррупцию – во время выборной кампании Саркози брал деньги для своего фонда у Каддафи, за что и был впоследствии осужден.

Как сообщает газета «Фигаро», Жеральд Дарманен посетил парижскую тюрьму Санте. Встреча с Саркози происходила в среду вечером в присутствии начальника тюрьмы и продлилась около 45 минут. Одной из главных тем стали условия обеспечения безопасности экс-президента. Также Дарманен около часа общался с сотрудниками пенитенциарного учреждения. Напомним, что Саркози после появления в тюрьме получал угрозы, поэтому теперь с ним сидят два охранника из полиции. Они находятся в соседней камере.

Кроме того, как пишут французские СМИ Саркози разрешены 4 свидания в неделю. Его посещает родные, в том числе жена Карла Бруни.

Париж, Елена Васильева

