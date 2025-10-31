Король Карл III лишил принца Эндрю титула

Букингемский дворец выступил накануне с сенсационным заявлением – принц Эндрю лишен своего титула. Причиной послужил секс-скандал, в котором он оказался непосредственным участником.

Отныне бывший герцог Йоркский будет именоваться просто мистером Эндрю Маунтбеттеном Виндзором, потеряв свой титул принца, данный ему при рождении.

65-летний Эндрю также согласился отказаться от права аренды Королевской ложи и будет выслан в частный дом в поместье монарха Сандрингем в Норфолке.

Как сообщает Daily Mail, в своем заявлении Букингемский дворец ясно дал понять, что порицания «считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения». Имеются в виду утверждения покойной Вирджинии Джуффре о том, что она стала жертвой сексуального рабства и была продана сыну покойной королевы педофилом Джеффри Эпштейном .

Дворец многозначительно добавил: «Их Величества желают ясно дать понять, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и будут с жертвами и выжившими после любых форм насилия».

Жестокое заявление из 109 слов появилось после нескольких недель новых обвинений, спровоцированных изданием The Mail on Sunday, которое опубликовало сенсационные электронные письма, раскрывающие глубину дружбы принца Эндрю с Эпштейном и показывающие, что принц лгал, когда утверждал, что прекратил все контакты с педофилом и насильником в 2010 году.

В сочетании с разрушительными посмертными мемуарами миссис Джуффре, опубликованными на прошлой неделе, дальнейшими разоблачениями связей Эндрю с сомнительными бизнесменами и растущим общественным возмущением по поводу выгодной аренды его особняка в Виндзоре, король принял решительные меры раз и навсегда, сообщает Daily Mail.

