Париж запустил лотерею – можно выиграть место на кладбище Пер-Лашез или на Монмартре

Париж объявил о проведении лотереи с изюминкой: вместо денежного приза участники могут выиграть шанс быть похороненными на одном из самых знаменитых кладбищ французской столицы.

Необычный план направлен на восстановление пришедших в упадок гробниц, а также на предоставление жителям Парижа редкой возможности приобрести один из востребованных участков, говорится в заявлении мэрии, опубликованном в пятницу.

Власти объяснили, что кладбища в пределах городских стен практически переполнены с начала XX века, а очистка заброшенных могил осложняется местными правилами.

Но теперь победителям лотереи будет предоставлена возможность купить и отреставрировать одну из 30 могил на трех разных кладбищах, при этом мэрия согласится сдать в аренду соответствующий участок захоронения тем, кто соответствует определенным стандартам.

«В последние десятилетия посетители кладбищ по всей Франции выражали заинтересованность в восстановлении исторических погребальных памятников, чтобы взамен получить концессию на участок для захоронения», – говорится в заявлении мэрии.

Однако предоставление им возможности сделать это осложняется законами, регулирующими землю, на которой расположена могила, которая принадлежит государству, и концессиями, по которым семья арендует участок на определенный период времени.

Теперь мэрия надеется, что нашла решение, выставив на продажу 10 участков на кладбище Пер-Лашез, среди прославленных жителей которого похоронены фронтмен группы The Doors Джим Моррисон, драматург Оскар Уайльд и певица Эдит Пиаф.

10 участков также есть на кладбище Монпарнас, где похоронены писатели Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Сюзан Зонтаг, а еще 10 – на кладбище Монмартр, где похоронены художник Эдгар Дега, писатель Эмиль Золя и танцор Вацлав Нижинский.

Каждую из существующих гробниц можно будет купить за 4000 евро (4600 долларов США), при этом победители также будут обязаны оплатить расходы на реставрацию.

Затем они смогут приобрести аренду, стоимость которой начинается от 976 евро за 10-летний контракт и увеличивается до 17 668 евро за право отдыхать там вечно.

По данным мэрии, прием заявок на участие в лотерее начался в понедельник и завершится 31 декабря. Каждый участник должен будет заплатить регистрационный взнос в размере 125 евро, сообщает CNN.

Париж, Елена Васильева

