Рютте: страны НАТО смогли производить больше боеприпасов, чем Россия

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны блока смогли догнать и перегнать Россию по количеству производимого оружия.

До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все ее союзники по НАТО вместе взятые, констатировал Рютте.

«Но теперь всё кончено. Мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие по всему альянсу: мы производим больше, чем за последние десятилетия», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Бухаресте.

«Мы должны использовать эти достижения в других областях, от высококлассной ПВО до недорогих перехватчиков беспилотников. Количество – ключ к успеху. Трудные времена требуют смелых действий, – добавил Рютте. – А это требует от всех нас определённой степени готовности к риску. В то время как лидеры идут на политический риск, промышленность просят идти на определённые деловые риски».

«Я знаю, что, думая о ваших акционерах, вы можете нервничать, – продолжил Рютте. – Вы ждёте, когда правительства подпишут долгосрочные контракты. И вы правы, иногда правительствам приходится это делать. Но могу сказать, что когда речь идёт об увеличении инвестиций в нашу оборону, политическая воля есть. Деньги есть. Спрос есть. От этого зависит наша безопасность. Так что, возможно, мы сможем заключить сделку. Со своей стороны я продолжу делать всё возможное, чтобы призвать правительства перейти от слов к делу. И подписать контракты. И я обещаю, что мы в НАТО сделаем всё возможное для ускорения закупок и дальнейшей поддержки инноваций. Но взамен вы должны быть готовы. Увеличивайте поставки. Расширяйте существующие производственные линии и открывайте новые. Не позволяйте страху перед будущим избытком мощностей помешать вам удовлетворить реальные потребности, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Я полностью убеждён, что то, что вы производите, будет куплено».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube