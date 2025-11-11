21 день посидел и вышел – Николя Саркози поделился своими ощущениями от трехнедельного заключения в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози вышел из тюрьмы, где он провел ровно 21 день. Осужденный за коррупцию, Саркози ходатайствовал об изменении меры пресечения и прокуратура его в этом поддержала. Накануне суд выпустил бывшего президента под судебный надзор.

«Тяжело, очень тяжело», – так охарактеризовал свое нахождение в тюрьме Николя Саркози. Как пишет BFMTV, через пару часов после вынесения решения суда автомобиль с тонированными стеклами выехал из гаража его дома в престижном 16-м округе и поехал за ним во двор тюрьмы.

«Находиться в тюрьме «тяжело, невероятно тяжело, безусловно, для всех заключённых. Я бы сказал, это изнурительно», – в свои 70 лет бывший президент выглядел уставшим; тюремный режим не допускал никаких послаблений, хотя меры по обеспечению безопасности такого «отличного» заключённого, как он, были впечатляющими.

По словам свидетелей, во время содержания под стражей он питался почти исключительно йогуртом, не доверяя еде, подаваемой в камере.

Саркози, обвиняемый в деле о средствах, пожертвованных ливийским режимом Муаммара Каддафи на избирательную кампанию 2007 года, что привело его в Елисейский дворец, был приговорён к пяти годам тюремного заключения. Он был приговорён не за коррупцию и не за фактическое поступление этих средств в избирательную казну, а за «преступный сговор»: в частности, за то, что знал, что двое его ближайших помощников, Брис Ортефё и Клод Геан, направлялись в Ливию для встречи со вторым лицом режима, Абдаллой Сенусси. Он также был приговорён к пожизненному заключению во Франции за нападение на самолёт UTA DC-10 19 сентября 1989 года, в результате которого погибло 170 человек, 54 из которых – французы.

По словам председателя Апелляционного суда, обстоятельства, приведшие к тюремному заключению Саркози месяц назад, больше не существуют. В связи с этим ему был назначен испытательный срок с рядом конкретных ограничений, одно из которых, в частности, вызвало немало споров. Саркози, помимо запрета на выезд из Франции во избежание возможного влияния на лиц, причастных к ливийскому скандалу, был наложен «запрет на контакты», распространенный на министра юстиции Жеральда Дарманена, ввиду его способности «активизировать различные государственные службы». Дарманен, однопартиец Саркози, считает себя политическим ставленником бывшего президента и очень близок к нему. Настолько, что 29 октября министр юстиции, вопреки критике, посетил бывшего президента в тюрьме, что вызвало критику со стороны французских судей. Дарманен хотел лично поинтересоваться, как Саркози сидится в тюрьме. К этому моменту пывший президент Франции сидел уже не один – в соседней камере его охраняли два полицейских. Другие заключенные угрожали убить вип-сидельца, поэтому стро встал вопрс об обеспечении ему личной безопасности.

Саркози был освобождён под судебный надзор до рассмотрения его апелляции, назначенной на март. Однако через две недели он узнает о решении Верховного суда по его апелляционному обвинению по делу «Бигмалион», связанному с поддельными счетами-фактурами, использованными во время предвыборной кампании 2012 года. Теоретически это может означать его возвращение в тюрьму, учитывая его годичный тюремный срок (шесть месяцев без права условно-досрочного освобождения). «Закон соблюдён», – написал он в посте по возвращении домой. – Теперь я буду готовиться к апелляционному разбирательству. Все мои силы сосредоточены исключительно на том, чтобы доказать свою невиновность. Правда восторжествует. Жизнь учит нас этому».

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube