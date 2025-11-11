«Мы хотим положить конец войне или разжигаем её?» – премьер Словакии против выделения новых денег Украинe

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере 185 миллиардов евро, финансируемого за счёт замороженных российских активов, находящихся преимущественно в Брюсселе. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что выступает против этого плана. Категорически не одобряет эти планы и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает The Еuropean Conservative.

«Мы хотим положить конец войне или разжигаем её? Мы собираемся выделить Украине 140 миллиардов евро на продолжение войны. Что это значит? Что война продлится как минимум ещё два года», – сказал Фицо.

Ранее Бельгия также высказывала возражения, ссылаясь на правовые проблемы и опасаясь ответных действий со стороны России.

Фицо заявил, что Словакия «не будет участвовать ни в одной юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, утверждая, что такие действия лишь продлят конфликт. Предложение ЕС предполагает конвертацию замороженных средств России в облигации ЕС, при этом Украина должна будет погасить заём только после получения от Москвы компенсации за военные расходы.

Чиновники ЕС заявляют, что обсуждения продолжаются, и окончательное решение ожидается до конца года.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube