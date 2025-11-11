У нас много проблем с французами – Трамп

Президент Дональд Трамп раскритиковал Францию, заявив, что она «ничем не лучше» Китая. Произошло это в ходе бурной дискуссии с журналистом Fox News в понедельник, 10 ноября.

Отвечая на вопрос об американской политике в отношении приема иностранных студентов, президент Дональд Трамп заявил, что французы «ничем не лучше» китайских студентов, которых Вашингтон регулярно обвиняет в шпионаже.

«Я думаю, что иметь иностранных студентов – это хорошо», – сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о зачислении граждан Китая в американские университеты в интервью Fox News.

Удивлённая этими заявлениями, явно расходящимися с последней позицией Вашингтона, журналистка Лора Ингрэм заявила: «Но они не французы, они китайцы. Они шпионят за нами, они крадут нашу интеллектуальную собственность».

«И вы думаете, французы чем-то лучше? Я в этом не уверен», – прямо заявил американский президент.

«У нас было много проблем с французами. Наши технологии облагались очень несправедливым налогом. Они установили 25-процентный налог на американскую продукцию», – настаивал Дональд Трамп.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом напряженность между Францией и Вашингтоном усилилась из-за экономических вопросов и геополитических проблем, связанных с израильско-палестинским конфликтом и войной на Украине.

Дональд Трамп, например, регулярно высмеивает президента Эммануэля Макрона. Последний раз он высмеял своего коллегу во время закрытия саммита по мирному урегулированию в секторе Газа 13 октября.

«Я думал, Эммануэль будет стоять где-то позади меня. Мне трудно поверить, что он сегодня не высовывается!» – пошутил Дональд Трамп.

Париж, Елена Васильева

