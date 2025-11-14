Зеленский снова собрался к Макрону в Париж

Елисейский дворец анонсировал новый визит Владимира Зеленского в Париж – уже девятый по счету с начала СВО. Главу киевского режима Эммануэль Макрон ждет 17 ноября, в понедельник.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, целью визита является «подтверждение приверженности Франции Украине» и «поддержание динамики работы по вопросу гарантий безопасности» для Киева.

Новый визит «позволит нам подтвердить долгосрочную приверженность Франции Украине и сохранить динамику работы, проводимой по вопросу гарантий безопасности» в рамках «коалиции желающих» в поддержку Киева, поясняют в администрации президента Франции. Это также позволит «обменяться мнениями по проблемам двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики, экономики и обороны», добавляет пресс-служба французского президента.

Москва, Елена Васильева

