Зеленский снова собрался к Макрону в Париж

Елисейский дворец анонсировал новый визит Владимира Зеленского в Париж – уже девятый по счету с начала СВО. Главу киевского режима Эммануэль Макрон ждет 17 ноября, в понедельник.
Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, целью визита является «подтверждение приверженности Франции Украине» и «поддержание динамики работы по вопросу гарантий безопасности» для Киева.
Новый визит «позволит нам подтвердить долгосрочную приверженность Франции Украине и сохранить динамику работы, проводимой по вопросу гарантий безопасности» в рамках «коалиции желающих» в поддержку Киева, поясняют в администрации президента Франции. Это также позволит «обменяться мнениями по проблемам двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики, экономики и обороны», добавляет пресс-служба французского президента.
