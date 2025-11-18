Не болтай: британским военным запретили обсуждать служебную информацию в машинах

Британским военнослужащим приказано не обсуждать в транспортных средствах конфиденциальную военную информацию из-за опасений, что китайцы подслушивают их разговоры.

Предупреждения были размещены на приборных панелях сотен официальных транспортных средств, используемых в Великобритании и за рубежом, пишет Daily Mail.

Эти автомобили и фургоны, принадлежащие так называемому «белому флоту», используются для перевозки войск и техники на учения вокруг военных баз, а также для выполнения вспомогательных задач.

Представители министерства обороны действовали по совету служб безопасности в связи с угрозой шпионажа со стороны Китая за военными транспортными средствами.

Предупреждения на наклейках гласят: «Устройства MOD НЕ подключать к транспортному средству» и «Избегайте разговоров на уровне, превышающем «ОФИЦИАЛЬНО» в транспортном средстве». Слово «официально» указывает на уровень безопасности информации.

В 2023 году в автомобиле британского правительства, которым, как предполагается, пользовался тогдашний премьер-министр Риши Сунак , было обнаружено китайское следящее устройство, что вызвало опасения по поводу национальной безопасности.

После обнаружения пролушки был принят ряд новых мер безопасности. Сотрудники министерств прошли проверку на наличие связей с Россией и Китаем, а кабинет министров рекомендовал министрам отключать китайские устройства от основных компьютерных сетей. Министерство обороны уже запретило китайские электромобили на секретных военных объектах.

Возникли опасения, что Пекин начал глобальную операцию по выявлению служебных транспортных средств, оснащенных китайским программным обеспечением, таким как устройства GPS и электродвигатели.

По последним данным, в автопарке Минобороны насчитывается 745 электромобилей и 1414 гибридных автомобилей.

Вчера представитель Консервативной партии по вопросам обороны Марк Франсуа заявил: «Наконец-то некоторые части нашего правительства серьезно отнеслись к угрозе китайского шпионажа. Нам также стоит поучиться у США, где действуют гораздо более строгие ограничения на китайские автомобили и комплектующие. В наше время неосторожные слова, безусловно, стоят жизней».

Представитель Министерства обороны заявил: «Как и ожидала общественность, у нас имеются рекомендации по безопасности для защиты наших систем и информации. Это подразумевает обеспечение того, чтобы официальные устройства не подключались к автомобилям, а сотрудники общались только на уровне соответствующей классификации. Эта политика распространяется на все гражданские транспортные средства, сдаваемые в аренду Министерством обороны, а не только на электрические».

Лондон, Елена Васильева

