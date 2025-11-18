Бывший министр обороны Великобритании: Буш-младший готовился применить ядерное оружие после терактов 11 сентября

Бывший министр обороны Великобритании адмирал лорд Алан Уэст сообщил, что администрация Буша рассматривала ядерный ответ на теракты 11 сентября. И об этом США как союзник предупредили Лондон. Был получен сигнал о «немедленной готовности к применению ядерного оружия».

В подкасте Lord Speaker's Corner он рассказал: «Я помню, как мне позвонили из нашей группы запуска ядерного оружия, из тех ребят, которые наконец – когда все коды сработали – нажали кнопки, и они, невероятно, сказали на моем красном телефоне [соединяясь с британскими силами сдерживания]: «Сэр... американцы начинают переходить к немедленной готовности к запуску ядерного оружия во всех трех системах. Это стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные лодки. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» – спросили они меня. Я сказал: «Ничего не делай».

Ядерный вариант был в конечном итоге снят с повестки дня после того, как тогдашний советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс поговорила с Москвой, которая была в шоке от возможности удара межконтинентальными баллистическими ракетами на фоне коммуникационного кризиса.

В то время как захваченные самолеты врезались в цели по всей территории США, на американских бомбардировщиках на трех военных базах были размещены десятки боевых ядерных боеприпасов в преддверии запланированных учений.

А некачественное оборудование и ненадлежащие процедуры связи привели к тому, что высшие должностные лица США не смогли поговорить друг с другом или с кем-либо еще после начала атаки, пишет Daily Mail.

Буш также не смог поговорить с Владимиром Путиным после того, как его срочно доставили на борт самолета Air Force One.

Уэст решительно предупредил, что если подобная атака произойдет сегодня, Россия и США могут оказаться в состоянии ядерной войны.

Лондон, Елена Васильева

