Картину Климта продали на аукционе за 20 минут и рекордные 236 млн долларов

Портрет работы австрийского художника Густава Климта был продан за 236,4 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке во вторник. Картина стала вторым самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на торгах Sotheby's .

Шесть участников торгов боролись в течение 20 минут за «Портрет Элизабет Ледерер», написанный Климтом между 1914 и 1916 годами. На картине изображена дочь главного покровителя Климта в белом китайском платье на фоне азиатских мотивов. Организатор аукциона Sotheby's не раскрыл имя покупателя.

Самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе, остается «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи, которая была продана за 450 миллионов долларов в 2017 году.

Предыдущий аукционный рекорд для произведений Климта принадлежал картине «Дама с веером», которая была продана в Лондоне в 2023 году за 85,3 миллиона фунтов стерлингов.

«Портреты столь внушительного размера, относящиеся к периоду расцвета творчества Климта (1912-1917), встречаются крайне редко; большинство из них находятся в коллекциях крупных музеев», – сообщили в Sotheby's об аукционе.

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало, также выставленный на торги на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в четверг, имеет все шансы побить рекорд для картины, написанной женщиной. Работа 1940 года под названием «Сон (Кровать)» оценивается в сумму от 40 до 60 миллионов долларов.

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube