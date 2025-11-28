Макрон объявил о возрождении добровольной военной службе для молодежи

Президент Эммануэль Макрон в четверг объявил о создании новой добровольной молодежной военной службы, которая начнет работу к середине 2026 года. По его словам, это поможет Франции реагировать на «растущие угрозы» на мировой арене.

«Франция не может бездействовать», – заявил Макрон во время выступления в 27-й горнострелковой бригаде в Варсесе во французских Альпах.

Он сказал, что план «вдохновлен практикой наших европейских партнеров… в то время, когда все наши европейские союзники выступают в ответ на угрозу, которая тяготеет над всеми нами».

Макрон заявил, что добровольная программа будет доступна для 18- и 19-летних, им будет выплачиваться пособие, и продлится такая программа 10 месяцев. Стоимость программы составит 2 миллиарда евро (2,32 миллиарда долларов), что он назвал «значительным и необходимым усилием».

Схема предусматривает привлечение 3000 человек в 2026 году, которые будут нести службу только на территории Франции, а к 2030 году их число увеличится до 10 000.

«Моя цель для Франции – к 2036 году достичь численности молодежи в 50 000 человек, в зависимости от меняющихся угроз», – сказал Макрон. Предполагается, что эти люди после обучения будут уходить в резерв или, если хахотят, служить по контракту.

Макрон заявил, что отмена обязательной национальной службы бывшим президентом Жаком Шираком в 1996 году была правильной, добавив, что воинская повинность не имеет смысла для нынешних нужд Франции.

«Мы не можем вернуться к призыву, – заявил Макрон. – Эта гибридная модель армии отвечает грядущим угрозам и рискам, объединяя молодёжь, прошедшую национальную службу, резервистов и действующую армию».

По словам помощников Макрона, Франция намерена обеспечить резерв 100 000 человек к 2030 году, тогда как сейчас их около 47 000. Общая численность её вооружённых сил к 2030 году составит около 210 000 человек. Сейчас она составляет около 160 тысяч.

До заявления Макрона его помощники указывали на данные опроса, указывающие на высокую поддержку вооруженных сил среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Однако комментаторы газеты «Фигаро» с социологией не согласны. В ответ на милитаристские призывы Макрона они в комментариях к статьям пишут, что человек, который сам не служил и никогда не держал в руке что-то тяжелее водяного пистолетика не вправе указывать, кому идти служить, а кому нет. Не готовы идти в добровольцы французы и потому, что за это слишком мало платят. Денежное пособие в черновом варианте было обозначен в «несколько сот евро в месяц», которые, по словам читателей «Фигаро» они прекрасно могут заработать и без 10 месяцев в казарме.

Париж, Елена Васильева

