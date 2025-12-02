Европейский центральный банк отказался гарантировать Украине кредит на 140 миллиардов евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался гарантировать Украине кредит в размере 140 миллиардов евро, который мог быть профинансирован за счёт замороженных российских активов. По данным Financial Times , ЕЦБ пришёл к выводу, что предложение Европейской комиссии «нарушает его мандат», и тем самым прервал попытки Брюсселя получить кредит, обеспеченный активами российского Центробанка, которые в настоящее время хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

План Еврокомиссии предусматривал, что страны ЕС предоставят гарантии «для разделения риска погашения кредита» Украине. Однако опрошенные Financial Times официальные лица заявили, что страны не смогут быстро привлечь средства, что может оказать давление на рынки.

Сообщается, что ЕЦБ было предложено выступить в качестве «кредитора последней инстанции» для Euroclear, чтобы предотвратить кризис ликвидности. ЕЦБ отклонил эту просьбу, поскольку, согласно внутреннему анализу, «предложение Комиссии равнозначно предоставлению прямого финансирования правительствам», что запрещено в ЕС.

В Euroclear отказались комментировать эту информацию.

В связи с этим Европейская комиссия начала прорабатывать альтернативные варианты предоставления временной ликвидности и поддержки кредита в размере 140 млрд евро.

«Обеспечение необходимой ликвидности для выполнения потенциальных обязательств по возврату активов перед Центральным банком России является важным элементом любого потенциального кредита на санацию, – заявил FT представитель Еврокомиссии. – Необходимо обеспечить, чтобы ЕС, его государства-члены и частные компании могли продолжать выполнять свои международные обязательства. В настоящее время ведутся детальные обсуждения того, как гарантировать эту ликвидность».

Европейский союз заморозил около 210 миллиардов евро российских активов с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Бельгия, со своей стороны, выступает против использования части этих активов для поддержки Украины, а её премьер-министр Барт де Вевер призвал другие государства-члены подписать «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные, солидарные, предоставляемые по требованию» гарантии для распределения риска, связанного с погашением кредита.

По данным FT, Бельгия опасается, что возможное мирное соглашение может отменить европейские санкции и вынудить Euroclear немедленно вернуть России задолженность, что было бы невозможно в случае предоставления Украине крупного кредита.

Лидеры ЕС должны встретиться в Брюсселе 18 декабря. Одной из тем саммита – помощь Украине и порядок ее финансирования.

Брюссель, Елена Васильева

