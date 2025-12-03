российское информационное агентство 18+

Среда, 3 декабря 2025

Страны ЕС и Европарламент договорились о сроках запрета импорта российского газа

Страны Евросоюза и Европарламент договорились о запрете любого импорта российского газа.

Как сообщают европейские СМИ, в ночь на среду депутаты Европарламента и европейские государства достигли соглашения о запрете любого импорта российского газа в ЕС осенью 2027 года.

Это компромисс между Европейским парламентом, выступавшим за более быстрый запрет, и государствами-членами, желавшими более длительного срока. Запрет на долгосрочные контракты вступит в силу не позднее 1 ноября 2027 года.

Брюссель, Елена Васильева

