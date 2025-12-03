Правительство Германии во вторник создало антидронное полицейское подразделение – новый инструмент для реагирования на многочисленные вторжения беспилотников на стратегически важные объекты, наблюдавшиеся в последние месяцы, ответственность за которые, по подозрению правительства, несет Москва. Ожидается, что спецподразделение, базирующееся в Аренсфельде, пригороде к северо-востоку от Берлина, в конечном итоге будет насчитывать более 130 сотрудников и будет оперативно реагировать в любой точке страны, заявил министр внутренних дел Александр Добриндт, приехавший на официальное открытие.

Между тем, в заявлении министерства говорится, что немецкие аэропорты будут оснащены средствами защиты от беспилотников. В число используемых средств входят, в частности, «глушение сигналов управления, технологии обнаружения », а также «беспилотные летательные аппараты-перехватчики» и другие «физические средства», уточнили в министерстве.

Напомним, что в последнее время в небе над городами в ЕС иногда появляются неопознанные беспилотники. Что с ними делать, в Европе не знают. Чьи они – тоже никто не знает, но власти бездоказательно связывают БПЛА с Россией. Из-за посторонних предметов в небе приходится иногда закрывать аэропорты.

Берлин, Елена Васильева

