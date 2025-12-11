Саркози написал книгу про 20 дней в тюрьме

Экс-президент Франции Николя Саркози написал 200 страничную книгу про то, как провел в тюрьме 20 дней.

Напомним, что в ноябре 2025 года высший суд Франции оставил в силе обвинительный приговор по отдельному делу, связанному с незаконным финансированием предвыборной кампании Саркози от 2012 года. Деньги, якобы, САркози, получал от Ливии. Сам бывший прездент все обвинения отрицает. Тем не менее, он стал одним из немногих современных политических лидеров, кто когда-либо сидел в тюрьме. Через три недели из тюрьмы по ходатайству прокуратуры Саркози выпустили под домашний арест с браслетом. Содержать в тюрьме вип-сидельца оказалось слишком дорого для французской казны.

Выйдя на свободу, Саркози начал писать книгу о своих впечатлениях. На 213 страницах «Дневника заключенного» Саркози описал каждые 24 часа, проведенные в парижской тюрьме Ла-Санте.

«Это мог быть бюджетный отель, если не обращать внимания на бронированную дверь с глазком», – вспоминает бывший президент Франции в книге, которая поступила в продажу в среду, спустя месяц после его освобождения из тюрьмы 10 ноября.

Тюрьма была «адом», пишет Саркози: вид из окна был заслонен пластиковыми панелями, невозможно было увидеть небо или даже определить погоду. По ночам его преследовали насмешки сокамерников, эхом разносившиеся по всему тюремному комплексу. Однажды ночью его разбудил поджог соседней камеры одним из заключенных.

«Сидя на неубранной кровати, я был в шоке. Даже во время службы в армии я никогда не чувствовал более жесткого матраса. Стол показался бы мне почти мягче», – написал он. Тем не менее, как и другие заключенные в так называемом VIP-крыле, состоящем из 18 камер, он имел собственный телевизор, душ, холодильник и плиту.

В книге описывается его повседневная жизнь в тюрьме, перемежающаяся воспоминаниями о неделях между вынесением приговора и его прибытием к воротам тюрьмы Ла-Санте 21 октября.

Во Франции много говорилось об официальных аудиенциях, предоставленных Саркози после вынесения ему обвинительного приговора.

Его пригласили в президентский дворец – на встрече, которая, по словам Саркози, завершилась тем, что президент Франции Эммануэль Макрон настоял на его переводе в другую тюрьму, где его разместили бы в «квартире для семей заключенных». Саркози заявил, что отказался от этого предложения.

В тюрьме его также навестил бывший коллега и нынешний министр юстиции Жеральд Дарманин, что вызвало резкую критику со стороны многих во Франции. Согласно книге, он также получал сообщения и звонки с выражением поддержки от мировых лидеров и послов.

Саркози заявил, что посол США в Париже Шарль Кушнер, отец зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, также попросил о первой встрече с ним в тюрьме. Кушнер-старший, позже помилованный Трампом, отбывал срок за уклонение от уплаты налогов, месть федеральному свидетелю и ложь Федеральной избирательной комиссии.

Встречаясь с семьей лично как минимум раз в два дня, Саркози в тюрьме ведет совсем не то, как он описывает жизнь заключенных в так называемом VIP-крыле или изоляторе. «Никто их не видит. Никто с ними не встречается», – пишет он.

«Ушли в прошлое полемики, призывавшие к суровому правосудию. Французские суды «должны наказывать, потому что, когда ты бандит, быть высокопоставленным бандитом еще хуже, чем рядовым», – пишет Саркози о его жизни после вынесения приговора.

Он подробно рассказывает о том, как за несколько дней до отъезда в тюрьму отвез подростка, больного раком, на футбольный матч и как его приветствовали аплодисментами в ресторанах. Он говорит, что футбольные болельщики горячо его поддержали, и вспоминает, как семьи выстроились вдоль улиц, когда его тюремный кортеж сопровождал в тюрьму – это параллель с толпами, которые приветствовали его в ночь президентских выборов, говорит он.

Сотрудники тюрьмы были завалены письмами от его поклонников, в том числе они получили 20 Библий, 30 экземплярами одного и того же отмеченного наградами романа, сотни писем ежедневно – «больше, чем когда-либо получал на посту президента», – пишет он.

Тем, кто может заподозрить чрезмерное преувеличение событий, связанных с его жизнью в заключении, первая строка книги предупреждает: «Это не роман».

Визиты тюремного капеллана каждое воскресенье – важные события за 20 дней пребывания Саркози за решеткой. Бывший президент заявляет о возрождении своей веры, чему способствовала биография Иисуса Христа, которую он взял с собой в камеру. Он также принес два тома «Графа Монте-Кристо».

Праворадикальный политик, несомненно, тронут своим тюремным заключением. Тронутый заботой персонала, а также унылой реальностью времени, проведенного за решеткой, он ясно ощущает боль разлуки с семьей. Так же ясно и осознание им всего, что он потерял: «В Ла Санте я начал жизнь заново», – так он заканчивает свою книгу.

Но на этих 213 страницах практически отсутствует сочувствие к сокамерникам. Он позиционирует себя как человека, отличающегося от других как в буквальном смысле – изолированного от других заключенных и с некоторым почтением относящегося к ним со стороны персонала, – так и в метафорическом, как он утверждает, невиновного человека, переживающего «немыслимое».

«Я вошел в тюрьму как глава государства. И вышел оттуда в том же звании», – пишет Саркози на последних страницах своей книги, вспоминая толпы полицейских, журналистов и сторонников, которые окружали его в тюрьме с самого начала и до конца.

Париж, Елена Васильева

