Трамп хочет вывести Австрию, Италию, Венгрию и Польшу из ЕС

В Европе разгорелся скандал после утечки документа, предположительно содержащего предложение США о выходе стран из ЕС.

Согласно информации, опубликованной изданием Defense One, в документе якобы утверждается, что Трамп намерен вывести Австрию, Италию, Венгрию и Польшу из состава ЕС и приблизить их к кругу влияния Вашингтона.

Предполагаемая утечка произошла всего через неделю после публикации официальной 33-страничной «Стратегии национальной безопасности», которая вызвала дебаты из-за своего резкого предупреждения о том, что Европе грозит «уничтожение цивилизации», и из-за предположения, что «далеко не очевидно, останутся ли некоторые европейские страны… надежными союзниками», пишет Daily Mail.

Но, несмотря на то, что Белый дом опроверг утверждения о попытке США переманить четыре страны из ЕС для «более тесного сотрудничества» с американцами, предполагаемое просочившееся в прессу предложение вызвало ажиотаж по всей Европе.

Австрийская газета Die Presse предупредила: «Трамп хочет расколоть ЕС с помощью Австрии», а венская Standard поддержала эти опасения, заявив: «США хотят продвинуть Öxit».

Шведская ежедневная газета Dagens Nyheter написала: «Мы должны понимать, что США не только идут по пути выхода из Европы, – они практически становятся нашим противником, подобно Китаю и России. Пекин и Москва хотят расколоть ЕС и стравливать европейские страны друг с другом. Вашингтон ясно дает понять, что преследует те же цели».

Газета New York Times, обычно критикующая Трампа, в этом случае заняла более снисходительную позицию по отношению к предполагаемым предложениям.

«При более внимательном прочтении отрывки о Европе больше похожи на защиту континента. В них Европа, среди прочего, описывается как «стратегически и культурно важная» для Соединенных Штатов», – написало издание.

Белый дом категорически опроверг утверждения о попытках расколоть ЕС.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила: «Президент Трамп действует открыто и подписал стратегию национальной безопасности, которая четко предписывает правительству США реализовывать установленные принципы и приоритеты».

В резком интервью изданию Politico во вторник Трамп вновь обрушился с критикой на «приходящие в упадок» европейские страны и их «политически корректных» лидеров, чья иммиграционная политика, по его словам, «разрушает» эти страны.

Он назвал подход Европы к миграции «катастрофой» и заявил, что в результате этого страны по всему континенту «разваливаются».

Председатель Европейского совета Антониу Коста выступил с редким для себя выступлением, заявив, что США не имеют права диктовать Европе политические решения.

«Соединенные Штаты не могут заменить европейских граждан в выборе между правильными и неправильными партиями», – отметил он.

Фридрих Мерц занял более сдержанную позицию, назвав некоторые части стратегии «понятными» и «доступными для понимания», но при этом настаивая на том, что Европа должна стать «гораздо более независимой от США в плане политики безопасности».

Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск публично выступил против этой стратегии, но попытался сохранить стабильные отношения, обратившись напрямую к Вашингтону.

«Дорогие американские друзья, – написал он в соцсетях, – Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было последние 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия для нашей общей безопасности».

