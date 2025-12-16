Еврокомиссия запускает кампанию по спасению своих фермеров и рыбаков

Европейская комиссия запустит кампанию «Покупайте европейские продукты питания», чтобы оказать большую поддержку этому сектору экономики.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила это, открыв Дни сельского хозяйства и продовольствия ЕС видеообращением.

«Мы все знаем, что вы сталкиваетесь со значительными трудностями, от таможенных пошлин до роста производственных затрат и усиливающегося воздействия экстремальных погодных условий. В периоды неопределенности вашей отрасли необходимы надежность и поддержка», – добавил она.

«Наши фермеры и рыбаки важны для Европы не просто так, вы незаменимы. Наш агропродовольственный сектор – это основа независимости Европы: вы обеспечиваете наши столы высококачественными продуктами питания и гарантируете продовольственную безопасность для 450 миллионов граждан Европейского союза», – отметила фон дер Ляйен.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

