Лидеры Европейского союза не покинут саммит в Брюсселе в четверг, не достигнув соглашения о финансировании Украины, заявила журналистам президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны найти решение сегодня же», – заявила чиновница, добавив, что она «полностью поддерживает требования Бельгии о том, чтобы риски, связанные с кредитом на восстановление (соглашение, которое предполагает мобилизацию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву), были разделены между всеми нами».

Между тем, Владимир Зеленский утверждает, что отсутствие решения по российским активам станет для Киева «большой проблемой».

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева возникнет «большая проблема», если лидеры Европейского союза не смогут достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

«Без этого (решения) у Украины возникнет большая проблема», – заявил Владимир Зеленский журналистам перед отъездом в Брюссель, где проходит саммит 27 стран.

Напомним, что Бельгия отказывается брать на себя риски фактического воровства активов ЦБ РФ.

«Бельгия не может быть одной в принятии на себя рисков, связанных с кредитом Европейского союза Украине, предоставленным на основе российских активов, замороженных на ее территории, – подтвердил в четверг премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. – Если мы все прыгнем, то прыгнем все вместе». Таким образом, Бельгия требует от всех остальных государств-членов ЕС гарантий разделения риска. Большая часть активов российского центрального банка, замороженных в Европе, хранится в Euroclear, финансовом учреждении, базирующемся в Брюсселе. Семь стран ЕС так или иначе выступают против присвоения активов ЦБ РФ.

Россия уже неоднократно, в том чиле устами Владимира Путина предупреждала ЕС – воровство активов России повлечет за собой сообразный ответ.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

