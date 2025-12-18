В Брюсселе, где проходит саммит ЕС, бастуют европейские фермеры

Сегодня тысячи фермеров и более тысячи тракторов выйдут на улицы Брюсселя в знак протеста против планов ЕС по следующему многолетнему бюджету (2028-2034 гг.) и Общей сельскохозяйственной политике (CAP), а также торгового соглашения с южноамериканским блоком «Меркосур». Протестующие, начав движение возле вокзала Гар дю Нор, пройдут маршем к Европейскому кварталу бельгийской столицы, прибыв туда около 13:00, в то время как главы государств и правительств проводят встречу в здании «Европа» на ожидаемом напряженном саммите ЕС.

Марш возглавит Copa-Cogeca, объединение двух крупнейших сельскохозяйственных организаций, представляющих интересы европейских фермеров. Предполагается, что в демонстрации примут участие более 40 сельскохозяйственных организаций из всех 27 стран ЕС, а общее число фермеров составит более 10 000 человек. Ожидается, что итальянская делегация будет самой многочисленной после франко-бельгийской. Среди присутствующих – Confagricoltura, Coldiretti и Cia-Agricoltori, сообщает итальянское агентство ANSA.

Перед началом марша небольшая делегация фермеров встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антонио Костой и комиссаром по сельскому хозяйству Кристофом Хансеном около 10 часов утра.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube