Премьер Финляндии принес извинения Японии, Китаю и Южной Корее из-за фото с «раскосыми» глазами

Премьер-министр Финляндии принес извинения гражданам Японии, Китая и Южной Кореи после возмущения по поводу селфи, опубликованных тремя членами парламента, на которых они прищурились – жест, сочтенный оскорбительным для людей с типичными азиатскими чертами лица.

Скандал начался на прошлой неделе, когда Сара Дзафче, Мисс Финляндия 2025, была лишена титула после того, как опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она щурится, с подписью «ест с китайцем». В знак поддержки девушки несколько членов партии «Финны», правопопулистской и антииммиграционной партии в правящей коалиции, впоследствии опубликовали свои фотографии в таком же виде, что вызвало споры в скандинавской стране.

«Приношу свои искренние извинения за оскорбительные публикации в социальных сетях, недавно размещенные некоторыми членами парламента», – заявил Петтери Орпо, слова которого цитируются в заявлениях, опубликованных на страницах финских посольств в Японии, Китае и Южной Корее. «Эти публикации не отражают финские ценности равенства и инклюзивности», – говорится в заявлении, подчеркивая, что «расизму и дискриминации нет места в финском обществе».

После этих публикаций финская продюсерская компания была вынуждена приостановить проекты в Японии, а компания Finnair также сообщила о негативных последствиях, как сообщила общественная телерадиокомпания Yle. Поведение этой троицы «не отражает позицию Финляндии» по этим вопросам, заявили в канцелярии премьер-министра агентству AFP.

Депутаты парламента – Кайса Гаредев, Юхо Ээрола и Себастьян Тюнкюнен – по-разному отреагировали на скандал. Гаредев заявила, что не обязана извиняться, в то время как Ээрола и Тюнкюнен принесли свои извинения. Тюнкюнен пояснил местным СМИ, что его действия «не были направлены на то, чтобы причинить кому-либо вред». Их парламентская группа соберется завтра, чтобы обсудить возможные санкции против них. С момента прихода к власти в 2023 году финское правительство неоднократно подвергалось критике за провокационные заявления членов этой партии. В августе другой депутат заявил, что иммигранты превращают Финляндию в «свинарник».

