С начала декабря в Стокгольме солнце светило менее получаса

С начала текущего месяца в Стокгольме солнце наблюдалось менее получаса, что, если тенденция сохранится, может сделать этот декабрь самым темным с 1934 года.

Швеция , как и другие скандинавские страны, привыкла к долгим , темным зимам с короткими днями и длинными ночами из-за своего северного расположения. Но декабрь этого года в Стокгольме выдался исключительно темным и облачным, сообщил во вторник агентству AFP метеоролог Виктор Бергман из Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI).

«Пока что в декабре – а месяц еще не закончился – светило солнце всего полчаса», – сказал он. «У нас были нестабильные области низкого давления с мягкой, влажной погодой, что привело к сильной облачности. Небо не имело возможности проясниться, – добавил он. – Солнце было слабым, и его лучи не могли рассеять облака».

По данным, собранным с 1991 по 2020 год, среднее количество солнечных часов в Стокгольме за весь декабрь составляет около 33 часов, сказал Бергман. Солнце может снова появиться в Стокгольме в ближайшие дни, «но это несколько неопределенно», добавил он. Самый темный декабрь за всю историю наблюдений в шведской столице был в 1934 году.

В других регионах Швеции декабрь выдался лучше: в юго-восточном городе Карлскрона зафиксировано наибольшее количество солнечных часов в стране – 12 часов. В Стокгольме также не было значительных снегопадов этой зимой, что способствует ощущению темноты, поскольку снег, отражаясь от земли, помогает освещать окрестности.

Похоже, в ближайшее время ситуация не изменится, предсказал Виктор Бергман, развеяв надежды стокгольмцев на снежное Рождество. «Перспективы на Рождество очень мрачные», – сказал он.

Стокгольм, Елена Васильева

