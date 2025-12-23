«Эммануэль, ты 100 процентов это сделаешь», – Трамп рассказал, как заставил Макрона поднять цены на лекарства

Дональд Трамп изложил свою версию разговора, который, по его словам, состоялся у него с Эммануэлем Макроном, во время которого французский президент, якобы, был вынужден принять его требования по ценам на лекарства. Однако во Франции до сих пор не принято никакого решения.

«Я поговорил с очень хорошим человеком, президентом Франции Макроном, и сказал: «Эммануэль, вы должны поднять цены на лекарства»», – сообщил 79-летний миллиардер.

Затем он принял слегка жалобный тон, имитируя своего французского собеседника, который, как утверждается, ответил: «Нет, нет, нет, мы этого делать не будем».

«Я сказал: «Эммануэль, ты 100% это сделаешь. Пожалуйста, прими сейчас же. Будь вежлив…"» – продолжил Дональд Трамп, повторяя отказы, которые, по его словам, дал его французский коллега. «Если ты этого не сделаешь, я введу пошлины на все, что Франция продает Соединенным Штатам», – якобы пригрозил американский президент. Он утверждает, что Эммануэль Макрон ответил: «А, понятно», прежде чем согласиться.

Дональд Трамп неоднократно призывал к повышению цен на лекарства в Европе, чтобы, по его словам, снизить их для американцев.

Этим летом Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Европейским союзом, предусматривающее, что большая часть европейского экспорта на американский рынок будет облагаться налогом по ставке 15%. Однако, вопреки утверждениям обитателя Белого дома, с тех пор во Франции не было никаких заявлений или президентских решений относительно цен на лекарства.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

