США ввели санкции против европейских политиков за цензуру

Во вторник, 23 декабря, Соединенные Штаты объявили о введении санкций против пяти европейских деятелей, приверженных жесткому регулированию технологического сектора, включая бывшего европейского комиссара, француза Тьерри Бретона, которым запрещен въезд в страну.
Действия этих лиц равносильны «цензуре», наносящей ущерб американским интересам, – сообщил Госдепартамент.
«Слишком долго европейские идеологи предпринимали согласованные действия, чтобы заставить американские платформы поддерживать американские взгляды, которым они противостоят», – заявил госсекретарь США Марко Рубио. – Администрация Трампа больше не будет терпеть эти вопиющие акты экстерриториальной цензуры».
«Франция решительно осуждает визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами в отношении Тьерри Бретона, бывшего министра и европейского комиссара, а также четырех других европейских деятелей», – отреагировал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в социальных сетях.
«Народы Европы свободны и суверенны, и нельзя допустить, чтобы правила, регулирующие их цифровое пространство, навязывались им другими», – добавил министр.
Прокомментировал санкции и сам Бретон. «Вернулась охота на ведьм времен Маккарти?" – написал он в соцсети и посоветовал США искать сторонников цензуры не среди него, а в других местах.
Француз Тьерри Бретон занимал пост европейского комиссара по внутреннему рынку с 2019 по 2024 год.
Париж, Елена Васильева
