Полицейских Лондона обязали уведомлять начальство о том, что они масоны

Отделение полиции Британии, отвечающее за безопасность Большого Лондона, в декабре этого года выпустило новое правило, согласно которому любой полицейский, являющийся или являвшийся членом «иерархической организации, требующей от своих членов поддержки и защиты друг друга», теперь обязан уведомить об этом свое начальство.

Как сообщает газета The Guardian, это решение, направленное конкретно против масонов, основано на информации, имеющейся у столичной полиции (Met), о возможной недавней коррупции одного или нескольких офицеров, связанной с их членством в этом движении. Газета также упоминает загадочное убийство частного детектива Дэниела Моргана, зарубленного топором в 1987 году возле лондонского паба. В отчете о расследовании 2021 года была выявлена «форма институциональной коррупции». В нем также отмечалось, что один из следователей, назначенных на это дело, был масоном, который позже работал на главного подозреваемого, и что «10 полицейских, участвовавших в деле, были масонами».

По данным британской полиции, которая провела опрос общественного мнения среди своих сотрудников перед введением нового правила, «две трети офицеров поддержали его», поскольку оно «влияет на общественное восприятие беспристрастности полиции» . «Мы решили, что сейчас самое подходящее время для решения этих проблем и что доверие общественности и сотрудников должно преобладать над секретностью любой членской организации», – заявил командующий Саймон Мессинджер. Он добавил: «Наше решение не означает, что нашим сотрудникам запрещено вступать в масонские ложи или любые другие подобные организации».

Решение столичной полиции было решительно осуждено Объединенной Великой Ложей Англии, которая подала экстренный судебный иск с требованием приостановить действие новой политики, которую она назвала «религиозной дискриминацией». Организация обвинила начальника столичной полиции Марка Роули в «разжигании теорий заговора» о влиянии масонов. «Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права человека наших членов», – заявил Эдриан Марш, генеральный директор Великой Ложи.

Лондон, Елена Васильева

