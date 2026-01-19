Трамп написал премьеру Норвегии, что больше не намерен думать только о мире

Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре заявил, что больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире после того, как ему не присудили Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира. По данным агентства Reuters, получившего письмо, глава Белого дома подтвердил свое намерение заполучить Гренландию – арктический остров, являющийся автономной территорией Дании.

«Поскольку ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение восьми или более войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире», – написал Трамп премьер-министру Норвегии. Нобелевская премия мира присуждается Нобелевским комитетом, состоящим из пяти членов, избираемых норвежским парламентом.

В письме Трамп поставил под сомнение претензии Дании на Гренландию и ее способность защитить арктический остров от России и Китая. «Зачем им вообще нужны «права собственности»? Нет никаких письменных документов об этом, только то, что там сотни лет назад высадился корабль, но и наши корабли тоже там высаживались», – написал глава американского государства Королевству Дания.

Президент-республиканец заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента её основания, и что теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов. «Мир не будет в безопасности, пока мы не получим полный и абсолютный контроль над Гренландией», – написал Трамп в конце письма.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube