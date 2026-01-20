Макрон в личном сообщении пригласил Трампа поужинать в Париже

Президент США поделился со своими подписчиками скриншотом сообщения, полученного от Эммануэля Макрона. Окружение французского президента подтвердило, что это «личное сообщение действительно подлинное».

В этом послании президент республики, в частности, предлагает своему американскому коллеге организовать в четверг в Париже саммит G7, на который он мог бы пригласить «в кулуары» встречи «русских», что стало бы первым подобным случаем за почти четыре года войны на Украине.

Эммануэль Макрон также поясняет, что он может пригласить на эту встречу украинцев, а также датчан, чтобы обсудить разногласия по поводу Гренландии и Сирии.

«Мой друг, мы полностью сходимся во мнениях относительно Сирии. Мы можем добиться больших успехов в Иране. Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии, – написал глава французского государства. «Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в Соединенные Штаты», – добавил президент Макрон, подписав свое послание «Эммануил».

По словам окружения Эммануэля Макрона, это послание «демонстрирует, что французский президент отстаивает одну и ту же позицию как публично, так и в частном порядке».

«В Гренландии уважение суверенитета и территориальной целостности государств не подлежит обсуждению, и наши обязательства как союзника по НАТО в области безопасности в Арктическом регионе остаются неизменными», – пояснила делегация президента республики.

«Мы также полны решимости сделать наше председательство в G7 в этом году полезным моментом для содействия диалогу и сотрудничеству», – сообщают источники в окружении Макрона.

