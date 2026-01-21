Франция запросила учения НАТО в Гренландии

В связи с угрозами со стороны Дональда Трампа, стремящегося взять под контроль Гренландию, Франция обратилась с просьбой об организации учений НАТО на автономной территории Дании.

«Франция хочет провести учения НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад, – заявили в Елисейском дворце.

Это заявление последовало после того, как несколько европейских стран, включая Францию, на прошлой неделе разместили на острове несколько своих военнослужащих в рамках разведывательной миссии, проводимой под эгидой НАТО. Правда, одна из стран-участниц – Германия – всех своих 13 военнослужащих, принимавших участие в спецмиссии в Гренландии, уже отозвала. Бундесфер пригласил всех солдат вернуться домой примерно через двое суток после прилета в автономную территорию.

Как сообщали западные СМИ, Трамп остался недоволен «самодеятельностью»европейских стран в Гренландии, но, якобы глава НАТО Марк Рюрре смог убедить его, что к происходящему не стоит относиться серьезно.

Париж, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

