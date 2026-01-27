Размечтались: глава НАТО сообщил, что Европа не сможет защитить себя без США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, приглашенный ответить на вопросы депутатов Европарламента, заявил, что Европа не в состоянии защитить себя без помощи Соединенных Штатов.

В понедельник, 26 января, в Европейском парламенте Мари-Аньес Штрак-Циммерманн, председатель подкомитета по безопасности и обороне, приняла Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ответил на вопросы депутатов Европарламента.

Быстро вырисовался центральный вопрос: напряженные отношения с Соединенными Штатами, которые объявили о сокращении поддержки своих союзников в 2026 году, пишет BFMTV.

Выступая перед полным залом, Марк Рютте подчеркнул, что Европа не может обеспечить свою оборону без помощи Соединенных Штатов, и настаивал на необходимости поддержания прочного трансатлантического сотрудничества.

«Если кто-то здесь до сих пор думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без Соединенных Штатов, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем, мы нужны друг другу», – подчеркнул Рютте, которого цитирует BFMTV.

Глава Организации Североатлантического договора, в которую входят 32 страны, в том числе 30 европейских государств, был особенно непреклонен. По его словам, создание нового военного альянса без участия Соединенных Штатов было бы серьезной ошибкой.

«Это стоит миллиарды и миллиарды евро. И в этом случае вы потеряете главного гаранта нашей свободы, а именно американский ядерный зонтик. Так что, удачи!», – воскликнул он.

Брюссель, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

