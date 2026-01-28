Дорого: французы стали считать автомобили предметом роскоши

Автомобили стали слишком дороги для подавляющего большинства французов. Согласно исследованию страховой компании Leocare, опубликованному во вторник, 27 января, 90% французов считают, что владение автомобилем обходится слишком дорого, а 74% даже считают, что автомобиль стал предметом роскоши.

Согласно исследованию, за 10 лет средняя стоимость владения автомобилем во Франции удвоилась и достигла от 400 до 800 евро в месяц в зависимости от типа транспортного средства и его использования.

«С начала пандемии COVID-19 страховые взносы растут на 4-6% в год. Чем это объясняется? Мы ясно видим, что с экологической точки зрения частота инцидентов постоянно растет. Мы наблюдаем это, видим, что это влияет на транспортное средство. И, во-вторых, техническое обслуживание с точки зрения компенсации становится все более важным», – пояснил Кристоф Дандуа, соучредитель и президент Leocare.

Таким образом, сталкиваясь с растущими расходами, все больше французов решают обходиться без автомобиля, отдавая предпочтение ходьбе пешком, общественному транспорту, велосипедам и другим средствам индивидуальной мобильности.

