Просто надо занять более активную позицию в НАТО – Каллас высказалась об обеспечении безопасности Европы

Переориентация Соединенных Штатов, проведенная Дональдом Трампом, «пошатнула трансатлантические отношения до основания», поэтому Европе просто необходимо укрепить свою оборону и занять более активную позицию в НАТО.

Об этом заявила Верховный представитель ЕС Кая Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

«Европа больше не является главным центром тяготения Вашингтона. Этот сдвиг происходит уже некоторое время» и носит «структурный, а не временный характер», – пояснила Каллас, добавив, что «ни одна великая держава в истории не перекладывала ответственность за свое выживание на другие страны и не выживала».



«Поскольку США смотрят в другие регионы и за пределы Европы, НАТО должна стать более европейской, чтобы сохранить свою силу. И для этого Европа должна действовать. Мы должны синхронизировать наши усилия с НАТО, чтобы дополнять друг друга и демонстрировать, как отдельный европейский оборонный столп приносит пользу за счет большего распределения бремени и военной силы на нашем континенте», – пояснила Каллас, подчеркнув, что двусторонние соглашения ЕС, такие, например, как с Индией, являются «все более ценным инструментом не только в сфере безопасности и обороны, но и в более широких вопросах внешней политики».



«Кризис, с которым мы столкнулись за последний год, резко обострился, и стало болезненно ясно, что Россия останется серьезной долгосрочной угрозой безопасности, как Китай, который представляет собой долгосрочный вызов и риск для нашей экономической модели, угрожает странам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей и поддерживает Россию против Украины», – сообщила Каллас.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

