Люксембург попросил Зеленского не выдвигать ультиматумы ЕС

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель призвал Владимира Зеленского отказаться от ультиматумов по вопросу членства в ЕС, отметив, что это «не в его интересах».

«Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Мне жаль, я несколько раз говорил ему: не надо ультиматумов. Это не в ваших интересах. Дело в том, что существуют правила, у нас есть общие критерии, и мы должны их соблюдать. Мы не можем сказать, что критерии для одних, но не для других», – заявил министр перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран ЕС (цитата по РИА «Новости»).

Беттель также напомнил о западной поддержке Киева в конфликте, указав, что «без Европы и США Украина бы проиграла».

Он подчеркнул, что требования по вступлению в Евросоюз одинаковы для всех стран-кандидатов. По его мнению, Украина, вместо вступления в ЕС, может развивать свое членство в рамках Европейского политического сообщества.

Ранее канцлер ФРГ Фрилрих Мерц исключил возможность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, отметив, что быстрое вступление в сообщество «просто нереально». По его словам, Украина должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а «этот процесс обычно занимает несколько лет».

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

