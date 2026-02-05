Европа встревожена Трампом и ищет способ уменьшить зависимость от США

Европейские страны встревожены растущим давлением со стороны администрации Дональда Трампа в США. После недавнего давления на Гренландию лидеры Европейского союза ищут способы снизить свою зависимость от Соединенных Штатов в критически важных областях, пишет Politico.

Европейские политики подчеркивают, что не хотят отгораживаться от Соединенных Штатов, а лишь стремятся уменьшить зависимость в критически важных областях. «Если мы хотим, чтобы нас снова воспринимали всерьез, нам придется выучить язык силовой политики», – заявил на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц.

По данным Politico, свидетельством усилий европейских стран по снижению зависимости от Соединенных Штатов являются, например, торговые соглашения, которые Европейский союз недавно заключил с Индией, Индонезией и рядом стран Латинской Америки.

Однако в этом отношении для Европы наиболее важна оборона. До недавнего времени европейские государства в этой области опирались на статью 5 Североатлантического договора. Создание чисто европейских оборонных структур могло показаться излишним в связи с сильным членством Соединенных Штатов в НАТО.

Однако после наступления Трампа на Гренландию некоторые европейские лидеры призывают к созданию той или иной формы европейской обороны. «Мы столкнулись с необходимостью создания военных командных структур внутри ЕС», – заявил Politico высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

