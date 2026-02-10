Госсекретарь США после Мюнхенской конференции по безопасности посетит Словакию и Венгрию

Госсекретарь США Марко Рубио, который на этой неделе примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, отправится из столицы Баварии в Словакию, а затем в Венгрию, сообщило сегодня агентство Reuters.

В Братиславе, где в воскресенье, 15 февраля, он встретится с представителями правительства, он обсудит вопросы безопасности, а также ядерную энергетику.

«В Братиславе госсекретарь Рубио встретится с ключевыми членами словацкого правительства, чтобы продвигать общие региональные интересы безопасности, укреплять двустороннее сотрудничество в области ядерной энергетики и диверсификации источников энергии, а также поддерживать модернизацию словацких вооруженных сил и обязательства Словакии перед НАТО», – цитирует агентство Reuters Госдепартамент США.

В понедельник, 16 февраля, Рубио будет в Будапеште, где планирует обсудить региональные интересы США с представителями правительства, включая приверженность мирному урегулированию конфликтов во всем мире. В повестке дня также будет американо-венгерское энергетическое партнерство.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube