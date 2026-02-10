Макрон: США продолжат запугивать ЕС, Трампу верить нельзя

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью нескольким СМИ и предупредил, что США верить нельзя и Трамп продолжит запугивать ЕС.

«Есть угрозы и запугивания. А потом, внезапно, Вашингтон отступает. И мы думаем, что все кончено. Но не верьте этому ни на секунду. Каждый день возникают угрозы для фармацевтической промышленности, цифровых технологий…», – сказал он.

Президент Франции выступает за скоординированный европейский ответ Трампу с целью «защиты нашей промышленности путем предпочтения определенным стратегическим секторам, таким как экологически чистые технологии, химическая промышленность, сталелитейная промышленность, автомобилестроение и оборонная промышленность; в противном случае европейцы будут оттеснены на второй план».

«Речь идёт не о протекционизме, а о последовательности, то есть о том, чтобы не навязывать нашим производителям правила, которые мы не навязываем импортёрам из стран, не входящих в Европу», – сообщил СМИ Макрон.

Он также обратил внимание на план по урегулированию общего долга на европейском уровне. «Сейчас самое время создать совместную кредитную линию для этих будущих расходов, ориентированные на будущее еврооблигации», – заявил Макрон в преддверии серии встреч Европейского союза по вопросам конкурентоспособности и промышленности на этой неделе. Франция отстаивает этот вопрос уже много лет, но другие страны, включая Германию, неизменно отвергают его, делая лишь редкие исключения, в частности, в борьбе с COVID-19.

По его оценкам, потребность в государственных и частных инвестициях в ЕС составляет «примерно 1,2 триллиона евро в год», если сложить потребности в «зеленых и цифровых технологиях» и «обороне и безопасности».

