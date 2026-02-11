Фон дер Ляйен предложила странам ЕС сплотиться и стать похожими на США

Европа должна устранить внутренние препятствия на пути к своей конкурентоспособности, если хочет стать настоящим глобальным гигантом, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед Европейским парламентом в среду, 11 февраля. Это произошло накануне ключевого саммита ЕС, пишут европейские СМИ. 27 государств-членов соберутся, чтобы попытаться повысить конкурентоспособность европейских компаний, которые сталкиваются с все более жесткой конкуренцией со стороны своих китайских и американских соперников.

Приводя в пример усиленную фрагментацию европейского финансового сектора, фон дер Ляйен призвала к скорейшему завершению интеграции единого европейского рынка путем устранения один за другим препятствий, которые, по ее мнению, препятствуют экономической активности в ЕС.

«Нашим компаниям сейчас нужен капитал. Мы должны сделать это в этом году», – заявила Урсула фон дер Ляйен депутатам Европарламента, собравшимся в Страсбурге, также призвав к продолжению заключения соглашений о свободной торговле и упрощению регулирования для раскрытия потенциала роста экономики.

Председатель Еврокомиссии заявила, что на европейском саммите в марте она предложит лидерам утвердить общую дорожную карту по созданию Союза рынков капитала к 2028 году.

«Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Единая финансовая система, единая финансовая столица и несколько других финансовых центров. Здесь, в Европе, у нас не просто 27 различных финансовых систем, каждая со своим собственным надзорным органом, – пояснила свою мысль фон дер Ляйен. – Также у нас есть более 300 фондовых бирж по всему Союзу. Это чрезмерная фрагментация. Нам нужен единый рынок капитала, большой, глубокий и ликвидный. И это цель нашего Сберегательно-инвестиционного союза».

«Мы не должны колебаться в использовании возможностей, предусмотренных договорами об расширенном сотрудничестве», – отметила фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Лейен также подтвердила, что в марте Комиссия ЕС представит проект предложения о новом общеевропейском правовом статусе для компаний, получившем название «EU Inc». Этот статус, также известный как «28-й режим», позволит им работать на всей территории ЕС без дополнительных формальностей или административных издержек.

Брюссель, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

